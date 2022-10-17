Екатеринбург, 17 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в 2023 году состоится российско-турецкое бизнес-экспо. Трёхстороннее соглашение об этом подписали один из крупнейших организаторов выставочных мероприятий Турции компания Nobel Expo, Корпорация развития Среднего Урала, а также Уральский выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», сообщает министерство инвестиций и развития Свердловской области.

ИА REGNUM Россия и Турция

Ранее, в рамках XII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ губернатор Евгений Куйвашев обсудил с замминистра промышленности и технологий Турции Хасаном Бюйюкдеде сотрудничество в области деревообработки, медицины и металлургии. Кроме этого, были актуализированы и достигнутые ранее договоренности о развитии российско-турецких отношений в части проведения перекрестных деловых бизнес-миссий для поиска товаров и прямых производителей, а также для продвижения компаний и продукции на рынках России и Турции.

Ожидается, что в совместном проекте примут участие порядка 5 тысяч бизнесменов из Турции и России, в том числе представители производственных предприятий в сфере деревообработки, лёгкой промышленности, машиностроения и строительства.

«Корпорация активно развивает и углубляет сотрудничество с турецким бизнес-сообществом. Уверен, что кооперация между предпринимателями Свердловской области и Турецкой Республики в приоритетных для региона сферах будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области. Мы планируем проведение подобного масштабного мероприятия уже в 2023 году», — сказал временно исполняющий обязанности генерального директора КРСУ Игорь Визгин.

В ходе визита в Свердловскую область гости также ознакомились с инфраструктурой МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Эрхан Челик высоко оценил потенциал этой конгрессно-выставочной площадки.

«Инфраструктура уральской выставки просто потрясающая. Я уверен, что вместе мы создадим очень успешные организации. С другой стороны, я надеюсь внести серьезный вклад в сектор организации выставок в этой стране с нашей компанией Nobel Russia, которую мы создали в Москве. Удачи обеим странам», — сказал глава Nobel Expo.

Стороны ожидают, что конгрессное мероприятие будет способствовать реализации общих проектов, продвижению компаний и продукции на рынках Турции и России, а также поиску партнеров для бизнеса.

«Екатеринбург-ЭКСПО» — один из крупнейших и современнейших выставочных центров России. Инфраструктура и техническое оснащение нашего комплекса позволяет эффективно проводить деловые мероприятия международного уровня», — сказал генеральный директор УВЦ Игорь Данилов.