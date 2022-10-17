Гатчина, Ленинградская область, 17 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Неудачная попытка человека перебежать железнодорожные пути в Ленинградской области стала причиной личной трагедии и задержки нескольких пригодных поездов, сообщили 17 октября в пресс-службе СПб-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Переход через железнодорожные пути

Несчастный случай произошел вблизи железнодорожной станции Сиверская в Ленинградской области около 22:00 мск 16 октября. Мужчина, на вид которому 40-45 лет, по предварительным данным, пытался перебежать железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом, но споткнулся о рельсы.

«Машинист заметил человека, подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако по причине малого расстояния до пострадавшего наезда избежать не удалось», — рассказали в ведомстве добавив, что пешеход погиб.

В результате железнодорожного происшествия, произошла задержка поездов на полтора часа. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливают личность пострадавшего и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за этого несчастного случая в ночь с 16 на 17 октября сотрудники петербургского «Пассажиравтотранса» развозили пассажиров пригородного поезда сообщением Луга — Санкт-Петербург, который из-за происшествия прибыл на Балтийский вокзал с опозданием.