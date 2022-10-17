Ярославль, , 12:44 — REGNUM В Ярославле завершился приём предложений от возможных участников концессии по развитию трамвая. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Трамвай в Ярославле City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, превоначально с предложением о концессии обратилось ООО «Мовиста регионы Ярославль». Согласно закону, в этом случае объявляется сбор аналогичных предложений от других возможных инвесторов. Но таких не нашлось.

Теперь региональные власти могут заключить договор с «Мовистой». Правда, пока ещё ярославский трамвай находится в муниципальной собственности. АО «Яргорэлектротранс» принадлежит мэрии города. Между тем полномочия по транспорту уже переданы на региональный уровень.

Напомним, согласно проекту концессионного соглашения, максимальный объём привлекаемых инвестиций должен составить 19 млрд 715 млн рублей. Из них 5,5 млрд выплатят региональные власти в рамках так называемого «капитального гранта». В ходе концессии планируется заменить все трамвайные пути, купить новые вагоны и построить новое депо.

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