Уфа, 17 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Запас сахара поручил сформировать в Башкирии глава республикиРадий Хабиров. Об этом 17 октября он сообщил на оперативном совещании республиканского правительства в центре управления регионом.

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«Сахар, важнейший продукт. Чтобы его запас был на всевозможные колебания, которые могут возникать самым неожиданным образом. Чтобы наш рынок был всегда наполнен сахаром. Мы в состоянии это сделать. Свёкла наша, завод наш», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что производство сахара является высокотехнологичным, поэтому необходимо модернизировать сахарный завод в Башкирии.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйстваИльшата Фазрахманова, в 2022 году в Башкирии произведут 275 тысяч тонн сахара, при этом потребность республики составляет 90 тысяч тонн.