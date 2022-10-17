Красноярск, , 12:41 — REGNUM Приговор женщине, продавшей своего новорождённого ребёнка, вынесен в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября в прокуратуре Красноярского края.

Младенец Pixabay.com

Приговор 33-летней женщине вынес Кировский районный суд Красноярска. Она признала виновной в торговле детьми.

Установлено, что красноярка в 2019 году решила за деньги выносить и родить ребёнка для третьих лиц. Она нашла в интернете фирму, оказывающую услуги по организации и сопровождению оплодотворения, беременности и родам, и заключила соответствующий договор.

Искусственное оплодотворение было проведено за границей. В 2020 году женщина родила ребёнка в медучреждении Красноярска. Затем она получила свидетельство о рождении, в котором указала себя в качестве матери, и оформила доверенность на имя руководителя фирмы и его сообщников, в том числе на распоряжение её ребёнком.

Получив документы, осуждённая продала младенца директору фирмы для передачи его третьим лицам за 850 тысяч рублей.

Суд назначил женщине 3 года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

«После получения копии приговора будет рассмотрен вопрос о его обжаловании в вышестоящий суд», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в производстве суда находятся уголовные дела о торговле детьми другими женщинами и о халатности в действиях главного врача медучреждения и его заместителя. В отношении начальника юротдела краевого учреждения вынесен обвинительный приговор. Расследование против директора ООО «Дидилия» и его соучастников продолжается.

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