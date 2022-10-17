Джакарта, 17 октября 2022, 12:40 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Малуку, сообщает CNN Indonesia.
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало землетрясение, произошедшее в 15:13 по западно-индонезийскому времени.
Эпицентр находился на северо-востоке Малуку, а очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Пока неизвестно, как повлияло землетрясение, есть ли повреждения или жертвы.
Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило о землетрясении магнитудой 4,5 в индонезийской провинции Западная Нуса Тенггара.
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