Берлин, , 12:40 — REGNUM Западные страны так и не пришли к единой позиции в вопросе о введении ограничения цен на российский природный газ. Об этом 17 октября написал Кнут Меллентин для немецкого издания Junge Welt.

Газ Novatek.ru

«В марте ЕС пустился в запутанную авантюру газового и нефтяного эмбарго против России, не имея даже проблеска идей, не говоря уже о коллективном плане, о том, как можно заменить потерянные в результате санкций источники энергии», — говорится в публикации.

Также Меллентин отметил, что вместо этого политики Европы только совершили бессмысленные в экономическом плане поездки в Норвегию, Катар, Эмираты, Израиль, Египет и Азербайджан для поиска альтернативных поставщиков энергоносителей.

Кроме того, он указал, что в случае принятия решения об ограничении цен на природный газ из РФ, этом может лишь стать причиной постоянных конфликтов в вопросе распределения дефицитной сырьевой энергии.

«Речь идёт, прежде всего, не о том, чтобы «справедливо» раздать имеющееся, а о том, чтобы спорить о квотах отдельных стран на сокращение своего потребления газа», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал к «освобождению топливных складов и нефтеперерабатывающих заводов», заблокированных общественным движением почти на три недели.