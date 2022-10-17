Тверь, , 12:40 — REGNUM В Тверской области бывший сотрудник налоговых органов предстанет перед судом по обвинению в даче взятки должностному лицу, сообщили 17 октября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, 13 июня главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок ИФНС России №12 передал должностному лицу налоговых органов взятку в 500 тысяч рублей. Деньги предназначались для решения вопроса об уменьшении налоговых платежей и штрафных санкций по результатам налоговой проверки в отношении одной из организаций. После передачи взятки инспектор был задержан на месте преступления сотрудниками УФСБ.

В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением готовятся к передаче в суд.