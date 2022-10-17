Черкесск, , 12:38 — REGNUM Карачаево-Черкесия отправила для военных, участвующих в специальной операции на территории б. УССР, два автомобиля и технические средства разведки. Помимо этого, были отправлены сотни комплектов одежды, медицинские аптечки и другие медсредства, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

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«Сотни комплектов одежды, обмундирования и лекарств мы доставили сегодня в военную часть в Северной Осетии-Алании военнослужащим, мобилизованным из Карачаево-Черкесии в рамках централизованной помощи от региона. А накануне в зону СВО отправили два автомобиля, технические средства разведки», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

Он выразил благодарность всем предпринимателям, общественникам и волонтёрам, благодаря которым удалось в кратчайшие сроки собрать денежные средства и приобрести необходимые вещи для призванных в регионе бойцов. Им направлены спальные мешки, зимние берцы, резиновые сапоги, дождевики, термобелье, тёплая одежда. При этом, как отметил Темрезов, многое из этих вещей изготавливается на территории Карачаево-Черкесии.

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