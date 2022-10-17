Багдад, , 12:40 — REGNUM Новый президент Ирака Абдул-Латиф Рашид выступил с официальным заявлением по случаю своего вступления в должность. В ходе выступления, которое транслировало государственное телевидение Ирака, Рашид подчеркнул свою решимость сосредоточиться на установлении сбалансированных отношений между своей страной и соседними государствами.

Президент Ирака Https://gds.gov.iq

Рашид также заявил, что в ближайшее время объявит свою программу работы на посту президента, пообещав сделать все возможное, чтобы сблизить политические силы в стране и поддерживать их диалог.

Он добавил, что также будет работать над защитой конституции и способствовать решению проблем между Курдистаном и центральным правительством в Багдаде.

Как отмечают журналисты, Абдул-Латиф Рашид прибыл в президентский Дворец мира утром в понедельник, 17 октября, и официально приступил к исполнению своих обязанностей.