Петропавловск-Камчатский, 17 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. На Камчатке 17 октября отметили 282-ую годовщину со дня основания Петропавловска-Камчатского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Стела в честь основания Петропавловска-Камчатского

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Праздничные мероприятия открыла церемония возложения цветов к памятнику Святым Первоверховным апостолам Петру и Павлу.

«Я рад сегодня искренне поздравить вас с днем рождения столицы Камчатского края, с днем рождения нашего любимого Петропавловска — Камчатского. 282 года назад был основан наш город, город героев, город Воинской славы и доблести, мы все знаем славные страницы военной истории, которыми мы гордимся, наша задача их передать молодежи, подрастающему поколению. Это город первооткрывателей, Витуса Беринга и его команды, тех кто вместе с ним делал выдающиеся географические открытия. Вторая Камчатская экспедиция — крупнейшая в истории человечества экспедиция, и мы гордимся тем, что мы являемся городом первооткрывателей. Петропавловск-Камчатский — это город мастеров, и мы гордимся нашей промышленностью, нашими отраслями экономики и благодарим каждого жителя Камчатки за тот ежедневный вклад в процветание нашего города. Сейчас перед городом новые амбициозные перспективы, мы только что представили долгосрочный план развития Петропавловска-Камчатского Правительству РФ, и его реализация позволит сделать город современным, привлекательным для молодежи, позволит совместить все условия современного города с нашей уникальной природой и позволит нам, по-прежнему, вдохновлять на новый день себя и всю нашу великую страну», — сказал губернатор края Владимир Солодов.

В честь годовщины со дня основания столицы Камчатки звание почетного гражданина присвоили фотографу, фотокорреспонденту, Заслуженному работнику культуры РФ, члену Союза журналистов России и творческого Союза художников России, ветерану камчатской журналистики Игорю Вайнштейну. Также этого звания удостоен посмертно известный российский ихтиолог, один из крупнейших специалистов в области биологии Виктор Бугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов по итогам VII Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 5 по 8 сентября, заявил, что представление концепции стратегического планирования Петропавловска-Камчатского президенту России Владимиру Путину прошло успешно.