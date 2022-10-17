Москва, 17 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Российский рубль в ближайшие годы будет на 10-15% крепче, чем в среднем за прошедшие пять лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Duma.gov.ru Максим Решетников

«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление с 68 рублей за доллар в 2022 году до 72 в 2025. При этом, реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, и он будет на 10-15% крепче, чем в среднем за предыдущую пятилетку», — сказал министр при обсуждении проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы.

Напомним, первое чтение бюджетного пакета будет проходить в Госдуме 26 и 27 октября.