Киев, 17 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Если стрелок попадет автоматной очередью в пикирующий дрон с 50 килограммами взрывчатки и вызовет ее подрыв, его «меткость» приведет к поражению максимального количества находящихся рядом людей, написал 17 октября в своем телеграм-канале военкор Валентин Горшенин.

ИА REGNUM Удары по энергетической и военной инфраструктуре киевского режима 11:00 17.10.2022

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Ранее местные СМИ сообщили об ударах дронов по ряду объектов в Киеве и других городах, в том числе по центральному офису энергетической госкомпании. Также сообщается о попытках сбивать БПЛА выстрелами из автоматов, при этом часть руководителей киевского режима прямо призывают сограждан к таким действиям.

«Если вдруг произошло чудо и дрон получил повреждения, препятствующие полету — он упадет и взорвется в жилой застройке. Снова поздравляем!» — отметил военкор.

Применение стрелкового оружия по БПЛА неэффективно, мирным жителям следует держаться подальше от «вооружённых идиотов», пытающихся вести такую стрельбу, добавил Горшенин.