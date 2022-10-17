Москва, 17 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Девальвация иены негативно скажется на покупательной способности жителей Японии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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«Являясь чистым импортером продукции собственных торговых марок, японская экономика, очевидно, сталкивается и ещё столкнётся с резким ростом инфляции в диапазоне 5-8%, что, безусловно, ослабляет позиции японских экспортеров на мировом рынке. Именно желанием поддержать позиции экспортеров и можно объяснить осуществляемую в Японии девальвацию национальной валюты, — сказал Хачатурян. — При этом очевидно, что девальвация будет губительно сказываться на покупательной способности населения страны, так как импорт будет только дорожать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее иене предсказали продолжительный период падения.