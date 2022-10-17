Якутск, 17 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Военный комиссариат Якутска получил заявление о намерении принять добровольное участие в спецоперации в защиту Донбасса от 73-летнего мужчины. Пенсионер уверен, что когда речь идёт о фашизме, нужно защищать Родину, не обращая внимания на возраст, сообщило ЯСИА.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Пожилой человек намерен отправиться на спецоперацию потому, что хочет помочь жителям Луганской и Донецкой Народных Республик.

«У меня там живут родственники. Я очень переживаю и хочу поехать защитить их. Кто такие бандеровцы, я знаю не по рассказам и не понаслышке, а из личного опыта. С ними мне довелось встретиться, когда я служил в Германии. Ещё тогда молодые парни из Солевого, Тернополя, Винницы очень симпатизировали нацистским и фашистским взглядам. Я считаю, что для борьбы с фашизмом и врагом, когда долг обязывает защищать родных, возраст значения не имеет», — уверен пенсионер.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления на участие в спецоперации в защиту Донбасса через госуслуги подали порядка 450 жителей Якутии. Все они готовы добровольно защищать Родину.