Женева, Швейцария, , 12:33 — REGNUM Новый верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк, вступивший в должность в понедельник 17 октября, когда российские беспилотники наносили удары по инфраструктуре в Киеве и других городах, заявил, что нападения на гражданских лиц на территории б. УССР должны прекратиться, как передает агентство Reuters.

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«Мы получили сообщения от наших коллег на местах об этих атаках беспилотников, и абсолютно необходимо, чтобы… гражданские лица не становились мишенью. Это очень трудно в густонаселенных городских районах», — сказал Тюрк.

Соблюдение международных норм в области прав человека и гуманитарного права «абсолютно критично, поэтому главный призыв — это деэскалация», — сказал он журналистам.

Ранее киевские СМИ заявили, что по всей территории бывш. УССР утром 17 октября прозвучало оповещение о воздушной тревоге, а мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в центре города прозвучали взрывы.

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