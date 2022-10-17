Женева, Швейцария, 17 октября 2022, 12:33 — REGNUM Новый верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк, вступивший в должность в понедельник 17 октября, когда российские беспилотники наносили удары по инфраструктуре в Киеве и других городах, заявил, что нападения на гражданских лиц на территории б. УССР должны прекратиться, как передает агентство Reuters.
«Мы получили сообщения от наших коллег на местах об этих атаках беспилотников, и абсолютно необходимо, чтобы… гражданские лица не становились мишенью. Это очень трудно в густонаселенных городских районах», — сказал Тюрк.
Соблюдение международных норм в области прав человека и гуманитарного права «абсолютно критично, поэтому главный призыв — это деэскалация», — сказал он журналистам.
Ранее киевские СМИ заявили, что по всей территории бывш. УССР утром 17 октября прозвучало оповещение о воздушной тревоге, а мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в центре города прозвучали взрывы.
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