Сеул, , 12:34 — REGNUM 17 октября премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су вернулся из поездки по странам Центральной и Южной Америки, сообщает KBS.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение девяти дней глава южнокорейского правительства проводил встречи с лидерами Чили, Уругвая и Аргентины.

На встрече с журналистами, состоявшейся перед возвращением на родину, Хан Док Су отметил, что Южная Корея придаёт большое значение сотрудничеству со странами региона в добыче минеральных ресурсов, стремясь диверсифицировать каналы поставок сырья.

11 октября Хан Док Су встретился с президентом Чили Габриэлем Боричем. Стороны договорились повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнёрства, а также подписали три меморандума о взаимопонимании.

12 октября премьер-министр встретился с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу, которого призвал ускорить подготовку торгового соглашения между Южной Кореей и торгово-экономическим блоком МЕРКОСУР. Стороны решили наращивать сотрудничество в сфере морских ресурсов, обороны и сельского хозяйства.

14 октября глава южнокорейского правительства встретился с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Представители двух стран достигли договорённости о сотрудничестве в сфере добычи лития и других минеральных ресурсов, а также договорились укрепить продовольственную безопасность.