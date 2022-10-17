Уфа, 17 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Сообщения об опасных предметах поступили в образовательные учреждения в Уфе. Об этом 17 октября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.

Megalesius Эвакуация

По информации источника, в Уфе утром 17 октября в Калининский районный суд, Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники, а также Уфимский топливно-энергетический колледж поступила информация об опасных предметах.

Отмечается, что из этих учреждений были эвакуированы люди. На месте работают представители экстренных служб, кинологи с собаками.

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