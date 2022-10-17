Москва, , 12:32 — REGNUM Падение курса иены, скорее всего, будет носить продолжительный характер в диапазоне ближайших шести-восьми месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Йены

«Падение курса иены, скорее всего, будет носить продолжительный характер в диапазоне ближайших шести-восьми месяцев с периодическими всплесками подъема в виду того, что глобальная экономика входит в период глубокого экономического спада, — сказал Хачатурян. — При этом очевидно, что энергетический кризис, рост инфляции в Европе и продолжающееся падение экономики США будут являться факторами дальнейшего снижения курса иены на протяжении ближайших двух лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хачатурян рассказал, что экономика Японии начинает испытывать на себе последствия санкций в отношении РФ.

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