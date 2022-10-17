Москва, , 12:32 — REGNUM Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас выступил против появления уполномоченных по защите прав военных.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Считаю идею «военных омбудсменов» примером информационного шума, которой и не планировалось придать серьёзное законодательное оформление», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Поддержки в Совфеде эта идея не найдёт, убежден сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о создании института по защите прав военнослужащих и военнообязанных внесли в Госдуму депутаты думской фракции «Новые люди».

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