Москва, 17 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас выступил против появления уполномоченных по защите прав военных.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Считаю идею «военных омбудсменов» примером информационного шума, которой и не планировалось придать серьёзное законодательное оформление», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Поддержки в Совфеде эта идея не найдёт, убежден сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о создании института по защите прав военнослужащих и военнообязанных внесли в Госдуму депутаты думской фракции «Новые люди».