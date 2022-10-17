Челябинск, 17 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Челябинске четверо граждан осуждены за оборот почти 46 кг наркотических средств. Приговор вынес облсуд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Под судом оказались два местных жителя и двое приезжих из Санкт-Петербурга. Суд установил, что челябинцы изготовили почти 10 кг вещества, а петербуржцы приехали, чтобы забрать товар. Кроме того, в лаборатории из незаконного оборота изъяли почти 36 кг веществ.

Суд назначил подсудимым от 7 лет до 21 года заключения. Отбывать сроки они будут в колонии строгого режима. Также их оштрафовали на суммы от 100 тыс. до 230 тыс. рублей.