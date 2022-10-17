Москва, 17 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Японская экономика начинает испытывать на себе последствия санкций в отношении России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Японская йена

«Японская экономика начинает испытывать на себе последствия санкций в отношении России и прежде всего последствий разрыва цепочек поставок, а также последствия эмбарго на поставки японских товаров в Россию, — сказал он. — Одновременно наблюдается резкий рост импорта американских товаров на японский рынок, а объемы японского экспорта как в глобальном масштабе, так и во взаимной торговли с США снижаются. В этой связи японскому правительству не остаётся ничего другого, как девальвировать национальную валюту, чтобы поддержать позиции своих экспортеров на американском и азиатском рынках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, иена оказалась под давлением тех решений, которые принимает ФРС США.