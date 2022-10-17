Москва, , 12:30 — REGNUM В России самый высокий рост цен в декабре 2022 покажет сфера услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Рост цен QuoteInspector

«Повышение потребительских цен вызвано действием различных и разнонаправленных факторов. В целом изменение потребительских цен по итогам осени может составить 10-11,5% с начала года, — сказала Долгова. — На динамику цен перед новогодними праздниками влияет возрастающий спрос. В 2022 году, вероятно, наиболее сильно подорожает алкоголь, что связано с сокращением импорта. Ценники могут подняться на 15-20%. Поставки потребительских товаров по параллельному импорту пока не принесли ожидаемого результата по влиянию на уровень и динамику потребительских цен, и предпраздничный рост спроса подтолкнет их вверх. Сокращение предложения по ряду товаров также будет способствовать повышению цен в этот период».

Кроме того, она отметила, что многие жители РФ начинают запасаться подарками и продовольствием с длительным сроком хранения для праздничного стола.

«Отечественные производители также заблаговременно увеличивают объемы выпуска ряда продовольственных товаров. Эти тенденции способствуют замедлению роста цен накануне новогодних праздников, — сказала Долгова. — Но свежие овощи и фрукты покупают непосредственно перед праздником. Поэтому с учетом еще и сезонных факторов цены на них подрастут. Увеличение спроса на туристические поездки, услуги отелей, путевки в пансионаты и дома отдыха на период праздников, естественно, приведут к всплеску роста цен на них. Этот же фактор будет способствовать повышению цен на билеты, покупаемые накануне поездок. Вероятно, самый высокий рост цен в декабре покажут именно услуги. В целом изменение потребительских цен накануне праздников, вероятно, не превысит 10-12% в годовом выражении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что потребительские цены в России продолжат расти, но темпы этого роста, вероятно, будут ниже, чем в 2021 году.

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