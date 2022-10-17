Пермь, , 12:30 — REGNUM На 51-м году жизни не стало пермского политика Александра Шицына. Вся его трудовая биография была связана с Пермским краем. Об этом сообщили 17 октября в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

«Независимо от занимаемых должностей, Александр Борисович во всех сферах своей деятельности демонстрировал высокую компетентность, профессионализм и работоспособность. Он был человеком с активной жизненной позицией» — говорится в сообщении.

С 2009 по 2016 год Александр Шицын возглавлял Александровский муниципальный округ. В 2016 году стал депутатом Законодательного собрания Прикамья третьего созыва. С 2018 по 2020 год являлся министром ЖКХ и благоустройства Пермского края.