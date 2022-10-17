* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:29 — REGNUM Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Силы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили об аресте в Афганистане двух важных членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые также принимали активное участие в вербовке молодых людей в ряды группировки. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Управление разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало заявление, в котором говорится, что в ходе сложной операции сотрудниками управления арестованы Билал по прозвищу «Абу Халид» и Хамза, известный как «Билал Чапархари».

Отмечается, что арестованные, помимо распространения негативной пропаганды против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальных сетях, также вели активную деятельность по привлечению молодежи в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В сообщении управления разведки также говорится, что задержанные являются жителями уезда Чапархар провинции Нангархар.

На прошлой неделе человек, ответственный за вербовку в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который также был жителем уезда Чапархар, был арестован спецназом управления разведки.