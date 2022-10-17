Порт-о-Пренс, , 12:29 — REGNUM Лидер гаитянской партии Platfòm Pitit Desalin Жан-Шарль Моиз призвал провести 17 октября массовую демонстрацию перед посольством США, чтобы осудить просьбу правительства о размещении иностранных войск на Гаити. Об этом он заявил газете Gazette Haïti

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Моиз требует отставки премьер-министра Ариэля Анри, которого он обвиняет в государственной измене, и предсказывает «массы людей» на улицах столицы как ответ народа на действия исполнительной власти, частного сектора и Запада, которые призывают к новой интервенции в Гаити.

«Размещение иностранных военных сил в стране по требованию правительства Ариэля Анри направлено на защиту интересов капиталистов. <…> Мы не задний двор Соединенных Штатов», — сказал Моиз.

Ранее власти страны попросили иностранные государства ввести в Гаити военный контингент для мирного урегулирования и противостояния местным боевикам.