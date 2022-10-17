Москва, , 12:28 — REGNUM Потребительские цены в России продолжат расти, но темпы этого роста, вероятно, будут ниже, чем в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала данные Банка России, согласно которым потребительские цены в России в сентябре 2022 года выросли на 0,05%.

Цены Rotfront. su

«Основной вклад в осеннюю динамику цен вносят, как правило, продовольственные товары, — сказала Долгова. — Это вызвано целым рядом факторов. На прилавках в основном закончились овощи, выращенные в открытом грунте, и появляются тепличные (огурцы, помидоры), затраты на выращивание которых существенно выше, в первую очередь из-за электроэнергии, амортизации и ремонта оборудования; увеличивается доля импортных овощей и фруктов, цены которых во многом определяются затратами на логистику и хранение; растут затраты на содержание животных и птицы в закрытых помещениях, ветпрепараты, корма».

Долгова подчеркнула, что общими факторами, способствующими изменению цен на потребительские товары, являются затраты на упаковку, логистику и транспортировку, ремонт и обслуживание производственного оборудования, по большей части импортного, импортные ингредиенты.

«Параллельный импорт пока не принес ожидаемых результатов по наполнению внутреннего рынка и воздействию на цены, — уточнила она. — Свой вклад в изменение потребительских цен внесет и намечаемое на декабрь 2022 года повышение тарифов ЖКХ. Потребительские цены, к сожалению, продолжат рост. Но темпы этого роста, вероятно, будут ниже прошлогодних».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, есть ли в России риски сильного роста инфляции.

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