Идлиб, Сирия, 17 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В ряде населённых пунктов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо начались столкновения между местными жителями и боевиками группировки «Хейт-Тахрир-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является местным филиалом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 октября сообщает The New Arab.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, жители городов Мареа, Азаз, Соран и Джарабулус перекрывают дороги для колонн военной техники боевиков. Таким образом, сирийцы выступают против действий группировки.

Отмечается, что в результате столкновений имеются пострадавшие с обеих сторон.

Ранее боевики начали наступление в северной Сирии, захватив несколько городов вблизи границы с Турцией.