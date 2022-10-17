Москва, 17 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В комитет Госдумы по бюджету и налогам поступили отзывы от думских комитетов, которые являются соисполнителями по проекту федерального бюджета на 2023–2025 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Андрей Макаров

«Все комитеты-соисполнители по разделам бюджета представили свои заключения. Сразу хочу сказать, что все комитеты поддержали принятие бюджета в первом чтении. В некоторых есть замечания, в некоторых предложения», — сказал Макаров на заседании комитета.

Напомним, первое чтение бюджетного пакета будет проходить в Госдуме 26 и 27 октября.