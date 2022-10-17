Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM Злоумышленники совершили массированную кибератаку с попыткой взломать сетевую структуру АО «ЛОЭСК» и отключить свет в Ленинградской области, но их атаку удалось отразить, сообщили 17 октября в пресс-службе компании. Есть вероятность, что за хакерским нападением стоят представители киевского режима.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Акционерное общество «ЛОЭСК» (Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области) является второй по величине, после «Ленэнерго», распределительной сетевой компанией на территории Ленинградской области и одной из крупнейших элекросетевых компаний в России. Хакерская атака на компанию была предпринята 9 октября, однако профильные специалисты компании вовремя зафиксировали подозрительную активность и не допустили, чтобы злоумышленники смогли завладеть информацией и получить доступ к управлению энергообъектами.

«Благодаря усилиям технических специалистов АО «ЛОЭСК» атаку удалось полностью нейтрализовать, не допустив вне регламентных отключений потребителей. Все материалы переданы в следственные органы, идет проверка», — рассказали в пресс-службе «ЛОЭСК».

На данный момент часть информационных сервисов, в том числе официальный сайт компании, временно отключены, специалисты проводят работы по усилению информационной безопасности. После всех необходимых процедур сервисы заработают в полном объеме.

Судя по сообщениям в ряде киевских Telegram-каналов, атака на электросетевую компанию в Ленобласти была предпринята хакерами, подконтрольными режиму Зеленского.