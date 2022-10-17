Донецк, , 12:25 — REGNUM Две мирные жительницы Донецка, которые получили ранения при обстреле киевскими нацистами маршрутного автобуса, госпитализированы. Об этом 17 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

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«По уточненным данным, при обстреле маршрутного автобуса [киевскими] боевиками пострадали две женщины: 1964 года рождения и 1988 года рождения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что обе пострадавшие были доставлены в городскую больницу №24 и Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение для оказания им необходимой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Одесской области был повреждён объект инфраструктуры.