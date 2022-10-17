Ногайский район, , 12:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 17 октября произошел пожар на автозаправочной станции в Ногайском районе. В результате возгорания повреждена топливораздаточная колонка и две автомашины, в одной из которых находилось дизельное топливо. Более серьезных последствий удалось избежать благодаря оперативным действиям пожарных, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар на АЗС Телеграм-канал МЧС по КЧР

«В результате пожара произошло возгорание топливораздаточной колонки, одной автоцистерны (прицеп) с дизельным топливом и а/м Газель. Разлива топлива на АЗС не было. В ходе тушения пожара автоцистерна была отбуксирована на безопасное место от АЗС. В ходе буксировки произошел разлив и возгорание дизельного топлива на площади 520 кв. м», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент случился утром 17 октября в ауле Эркен-Халк. Полностью ликвидировать открытое горение удалось в 08:17. В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, в том числе восемь — от МЧС, было задействовано семь единиц техники.

В настоящее время устанавливают причины пожара. Информации о пострадавших нет.