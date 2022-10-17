Саратов, , 12:27 — REGNUM Единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей введена для мобилизованных жителей Саратовской области. Об этом 17 октября сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Финансовую помощь окажут всем военнослужащим, включая тех, кто уже выехал из области.

Министерству финансов, а также минтруда и соцзащиты Саратовской области предстоит в кратчайшие сроки проработать механизм выдачи средств. Вместо мобилизованных выплату могли бы получить их родственники (родители, супруга, дети). Для граждан процедура должны мыть максимально упрощена, подчеркнул Бусаргин.

«Для регионального бюджета это серьезная нагрузка, но в текущей ситуации мы должны сделать все, чтобы помочь военнослужащим и их семьям», — добавил глава Саратовской области.

Напомним, в саратовских школах намерены обеспечить бесплатным питанием учащихся мобилизованных с 5 по 11 классы. Соответствующая инициатива будет согласована с депутатами областной думы на ближайшем заседании.

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