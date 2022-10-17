Тюмень, , 12:22 — REGNUM В Тюменской области строительство жилья с опережением плана. Об этом сообщает региональный департамент экономики.

Жильё © Наталья Диева

За январь–сентябрь 2022 года в Тюменской области введено в эксплуатацию 1470,1 тыс. кв. метров. Рост составляет в 1,6 раза к уровню аналогичного приода 2021 года, и составляет 92% от плана на этот год.

В расчёте на 1000 человек ввод жилья составил 949,8 кв. метров, это в 1,8 раза выше среднероссийского уровня (542,6 кв. м).

Доля жилья, построенного населением, составила 54,6% от общего ввода, или 802 тыс. кв. метров.