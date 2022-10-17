Чита, 17 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы »Россия — страна возможностей» — Владимир Петраков назначен заместителем председателя Правительства Забайкальского края — министром планирования и развития Забайкальского края.

АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Петраков

«В новом качестве буду заниматься привлечением инвестиций в приоритетные отрасли — промышленность, строительство, сельское хозяйство региона. Кроме того, буду курировать вопросы развития инфраструктуры для инвестиционных проектов, а также для социальной, транспортной сфер. Впереди реализация стратегически важных задач — создание промышленных парков, нового железнодорожного пропускного пункта Приаргунский, строительство заводов по производству извести и цемента», — отметил Владимир Петраков, говоря о назначении.

До назначения на должность в региональное правительство Владимир более 10 лет работал в качестве директора по инвестициям в одной из крупнейших российских энергетических компаний ПАО «Интер РАО», где возглавлял инвестиции, проектную деятельность и инновации.

«В рамках работы в «Интер РАО» мне приходилось часто взаимодействовать с представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти. Стало очевидно, что мой накопленный опыт востребован, появилось желание поделиться знаниями и использовать свои компетенции на благо страны. Конечно, новая должность — это серьезный вызов для меня, и я очень благодарен Александру Михайловичу Осипову, что поверил в меня», — рассказал о своем профессиональном опыте Владимир Петраков.

В 2001 году Владимир окончил МГИМО по специальности «Финансы и кредит». Обладает ученой степенью, кандидат наук, владеет двумя иностранными языками. Имеет многолетний опыт реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности, строительстве, в сегменте высоких технологий и цифровизации, нефтегазовом секторе — в разные годы руководил инвестиционным направлением в Государственной инвестиционной корпорации, Концерне Нефтяной, в 2010–2011 годах работал исполнительным директором Департамента корпоративных финансов Международного финансового клуба, в 2011–2012 годах являлся управляющим партнером в компании ICG.

Владимир Петраков принял участие в треке «Государственное управление» четвертого сезона «Лидеров России», одержал победу в этом направлении, получил путевку в суперфинал конкурса и стал победителем сезона.

«Мне казалось, что «Лидеры России» — это возможность проверить себя, сравнить свои компетенции с другими управленцами, прокачать горизонтальные связи, получить хотя бы немного мудрости наставников конкурса. Для этого я и принял решение участвовать. Но все оказалось в тысячу раз интереснее. Я стал частью чего-то огромного и светлого. Ты как будто подключаешься к постоянному потоку энергии заряженных, толковых, очень целеустремленных людей, и это заставляет тебя работать еще эффективнее», — подчеркнул Владимир Петраков.

За последний месяц назначение Владимира Петракова стало третьим среди назначений «Лидеров России» в Забайкальском крае. В конце сентября победитель второго сезона конкурса Алексей Сергейкин стал заместителем Председателя Правительства Забайкалья по вопросам ЖКХ, а победитель четвертого сезона Алексей Головинкин занял позицию министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи региона.

За прошедшие сезоны конкурса «Лидеры России» назначение на высокие должности получили более 370 конкурсантов. Шестеро из них заняли позиции заместителей федеральных министров, трое участников стали главами российских регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, шестеро участников стали мэрами городов. В октябре 2021 года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России, а в июне 2022 года финалист конкурса Виталий Хоценко возглавил правительство Донецкой Народной Республики. Помимо этого, конкурсанты заняли должности заместителей губернаторов, региональных министров, главных врачей больниц, ректоров и проректоров вузов.