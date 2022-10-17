Луганск, , 12:27 — REGNUM Большие потери понесли иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева, при попытке прорыва ВСУ в районе городов Сватово и Кременная в ЛНР. Об этом сообщил 17 октября военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Сватово Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, из-за действий союзных сил ВСУ понесли катастрофические потери как в личном составе, так и в вооружении и технике.

«Сразу хочу отметить, что было ликвидировано большое количество иностранных наёмников, поскольку сейчас в штурмовым подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы», — сказал Марочко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель силовых структур ЛНР 16 октября рассказал о попытках массированного наступления ВСУ у городов Сватово и Кременная. Эти попытки были отбиты, около 90% группировки ВСУ уничтожено.

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