Москва, , 12:23 — REGNUM В Москве закончили призыв в рамках частичной мобилизации. Об этом 17 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — написал градоначальник. Собянин уточнил, что пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную военную мобилизацию в стране. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что по всей России планируется призвать 300 тыс. человек.