Москва, 17 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Москве закончили призыв в рамках частичной мобилизации. Об этом 17 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — написал градоначальник. Собянин уточнил, что пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную военную мобилизацию в стране. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что по всей России планируется призвать 300 тыс. человек.