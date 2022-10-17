Москва, , 12:20 — REGNUM Отношения России и Израиля могут разрушиться, если Тель-Авив начнёт поставлять Киеву оружие. Об этом 17 октября сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг», — написал Медведев в телеграм-канале, подчеркнув, что это «разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами».

Он также напомнил, что «бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими».

Медведев предложил посмотреть на символику киевских боевиков. По его мнению, если Израиль начнёт поставки оружия, то ему нужно объявить своими героями кумиров нацистов — Бандеру и Шухевича.