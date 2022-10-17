* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 17 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В ответ на широкую реакцию на телефонный разговор между бывшим советником беглого президента Афганистана Ашрафа Гани по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом и Ахмадом Масудом Фронт национального сопротивления Афганистана ещё раз подчеркнул необходимость единения антиталибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сил. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Фронт сопротивления в своих твитах напомнил о своих пожеланиях. Али Майсам Назари, глава отдела внешних связей Фронта, заявил, что разговор с Мохибом был проведён несколько месяцев назад по его просьбе и это не означает «сделку».

«Стремление Фронта национального сопротивления Афганистана — объединение всех сил против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), независимо от политических, социальных, культурных, этнических и идеологических различий. Антиталибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировки должны сыграть свою историческую роль и ответственность, активно участвуя в борьбе с тиранией, фанатизмом, невежеством, экстремизмом и терроризмом», — отмечается в серии твитов.

Источники подтвердили, что Хамдулла Мохиб, бывший советник беглого президента Ашрафа Гани по национальной безопасности, говорил с Ахмадом Масудом, лидером Фронта национального сопротивления, о восстановлении демократии и будущем Афганистана.

На этот разговор отреагировало большое количество пользователей социальных сетей. Ссылаясь на опыт работы Мохиба в правительстве Гани, один из пользователей написал: «Доверять ему — ошибка».