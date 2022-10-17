Уфа, , 14:30 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров пожелал, что бы в этом году пришла самая холодная зима. Об этом он сообщил 17 октября на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Без отопления Handmade-paradise.ru

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По словам начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, чиновники получают обращения от жителей по поводу отопления.

«По отоплению доминируют обращения, связанные с тем, что в одной комнате прохладно, в другой тепло, что где-то начинаются перетопы. То есть это не то, что не подали тепло, а именно качество тепла. Во всех случаях разбираемся», — сообщила она.

Хабиров отметил, что эти вопросы нужно спокойно отрабатывать.

«Это обыкновенный для нас процесс, в Россию приходит зима, системы должны быть готовы. По понятным причинам, я, честно вам скажу, жду, чтобы в мире эта зима была самая холодная за все время. Мы-то выдержим», — заявил он.