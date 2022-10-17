Москва, , 12:15 — REGNUM Возможный эффект от грядущего экономического кризиса в мире необходимо учитывать при формировании проекта федерального бюджета России на 2023–2025 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Андрей Макаров Duma.gov.ru

«Мир приближается к серьезному экономическому кризису и вот спад, который произойдет в мире, безусловно отразится и на российской экономике», — сказал Макаров на заседании комитета при обсуждении проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы.

Напомним, первое чтение бюджетного пакета будет проходить в Госдуме 26 и 27 октября.

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