Оренбург, 17 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области музею В. С. Черномырдина и детской железной дороге предоставлены региональные налоговые льготы. Такая мера связана с высокой социальной значимостью их деятельности, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Оренбургская детская железная дорога полностью освобождена от уплаты налога на имущество. Музею В. С. Черномырдина снижены требования для освобождения от уплаты налога на имущество. Теперь организации достаточно иметь 50% доходов от осуществления музейной деятельности, а не 70%, как было ранее. Льгота будет действовать с 2022 по 2031 годы.

Стоит отметить, в 2022 году по детской железной дороге перевезли свыше 38 тысяч пассажиров. Рост с предыдущим годом составил 15%. Музей первого председателя правительства России В. С. Черномырдина — единственный в своем роде, с уникальными экспонатами и инновационными музейными технологиями. В 2022 году его посетили больше 23,5 тысячи человек из России и других стран.