Загреб, 17 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Отказ страны-кандидата в ЕС Сербии от введения санкций против России противоречит внешней политике и политике безопасности Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман на полях заседания глав МИД стран ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Когда речь идет о нашем соседстве — Сербия является кандидатом в ЕС и игнорирует введение санкций в отношении России. Это не соответствует линии внешней политики и политики безопасности ЕС, и позиция Еврокомиссии это подтверждает», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила, что Сербия считает, что «нападение России на [б. УССР]» является актом нарушения международного права, но считает, что санкции не являются лучшим ответом на такую ситуацию.

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