Ярославль, , 12:34 — REGNUM В Ярославле расширят систему оповещения ГО и ЧС. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Госзакупок.

Система оповещения при ЧС

Заказчиком проведения работ выступает «Центр гражданской защиты» города Ярославля. Планируется установить оборудование звукофикации муниципальный системы оповещения ещё в двух местах — на Ленинградском проспекте и проспекте Авиаторов.

Цель работ — «расширение площади территории и численности населения, охваченных техническими средствами оповещения». Согласно документу, это позволит сократить время на оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.

В ходе работ будет установлено специальное оборудование, в том числе уличные громкоговорители.