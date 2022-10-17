Ярославль, 17 октября 2022, 12:34 — REGNUM В Ярославле расширят систему оповещения ГО и ЧС. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Госзакупок.
Заказчиком проведения работ выступает «Центр гражданской защиты» города Ярославля. Планируется установить оборудование звукофикации муниципальный системы оповещения ещё в двух местах — на Ленинградском проспекте и проспекте Авиаторов.
Цель работ — «расширение площади территории и численности населения, охваченных техническими средствами оповещения». Согласно документу, это позволит сократить время на оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.
В ходе работ будет установлено специальное оборудование, в том числе уличные громкоговорители.