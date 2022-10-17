Москва, , 12:13 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация на территории столицы завершена, задачи выполнены в полном объёме.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в 14:00 17 октября закроются пункты сбора мобилизованных. Повестки, которые разосланы в процессе мобилизации по месту жительства, прекращают своё действие.

«Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — отметил мэр.

По его словам, в Москве будут надеяться и молиться, чтобы мобилизованные вернулись живыми и здоровыми, отстояв безопасность и независимость нашей страны.