Джакарта, , 12:12 — REGNUM Член комиссии I палаты представителей Кристина Арьяни заявила, что саммит G20 должен быть поддержан всеми сторонами, поскольку успех зависит не только от возможности представить всех мировых лидеров на одном форуме, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее словам, все государства-члены G20 несут ответственность за успех повестки дня. Роль Индонезии в обеспечении присутствия всех лидеров по-прежнему должна быть максимальной.

Кристина Арьяни понимает внутреннюю позицию правительства, выраженную министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, который надеется, что саммит G20 на Бали не должен провалиться.

Политик оценила, что напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем, между Соединенными Штатами и их союзниками с Россией, скорее всего, окажут прямое влияние на интересы Индонезии. В такой ситуации Индонезия должна иметь четкую позицию.

«Напряженность отношений реальна, мы должны быть в состоянии управлять этой динамикой в полную силу», — заявила Кристина Арьяни.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден не планирует встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20, который состоится в Индонезии.

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