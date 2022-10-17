Москва, , 12:12 — REGNUM Решение Израиля о поставках оружия киевскому неонацистскому режиму может разрушить отношения этой страны с Россией. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Плакат с изображением Степана Бандеры. Киев (сс) Mitte27

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал Медведев.

Он также напомнил о том, что «бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими».

В качестве доказательств Медведев напомнил о символике «их современных прихвостней»: «Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…».