17 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 21:38 — REGNUM Около сотни пар молодых людей и девушек приняли участие в бале «Молодость», который состоялся 16 октября на самом берегу Чёрного моря — в парке «Айвазовское» в Партените. ИА REGNUM предлагает своим читателям фоторепортаж Александра Полегенько, который побывал на необычном мероприятии.

Партенит был выбран не случайно — живописные клумбы, статуи, панорамные виды на Черное море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» прошёл на самом берегу Чёрного моря Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал организовала команда «Севастопольского бала» при поддержке Севастопольского государственного университета и Фонда президентских грантов. Главной идеей мероприятия стало объединение ярких, интересных, амбициозных, талантливых молодых людей и формирование достойных ориентиров для них. Приурочили событие к 205-летию со дня рождения великого русского художника И. К. Айвазовского.

Участниками его стали около сотни пар — в течение двух недель студенты проходили обучение искусству танца. В танцевальную программу вошли вальсы, польки, кадрили, сиртаки, падеграс и другие танцы.

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал приурочили к 205-летию со дня рождения великого русского художника И. К. Айвазовского Александр Полегенько © ИА REGNUM Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Перед балом пары-участники посетили несколько танцевальных мастер-классов от ведущих хореографов проекта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мероприятие организовала команда «Севастопольского бала» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

В танцевальную программу вошли вальсы, польки, кадрили, сиртаки, падеграс и другие танцы Александр Полегенько © ИА REGNUM В течение двух недель студенты проходили обучение искусству танца Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участниками бала «Молодость» стали около сотни пар Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» прошёл на берегу Чёрного моря — в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кроме того, участников и гостей мероприятия ждали выступления звезд оперы и балета. Арии из знаменитых опер и оперетт Верди, Штрауса, Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Доницетти, Чайковского исполнили солисты Крымской государственной филармонии Динара Хафизова, Дмитрий Костенко и Федор Марченко, а также молодой одаренный вокалист из Севастополя Артем Федоров. В балетной программе выступили премьер Краснодарского театра балета им. Юрия Григоровича Владимир Морозов и солистка этого же театра Юлия Козыренко, солисты севастопольского ансамбля «Черное море» Сергей Храпин и Яна Колмогорова и Севастопольского академического театра танца имени В. Елизарова Александр Поздняков.

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Молодость — это вера в свои силы, прекрасное будущее, чистый незамутненный взгляд на происходящее вокруг, максимализм, который не терпит никаких компромиссов, не соглашается ни на что, что идет против совести и внутренних установок, жизненный азарт. Сегодняшний бал стал воплощением этого», — отметила руководитель бала «Молодость» Екатерина Графодатская.

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для гостей бала выступили звезды оперы и балета Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бал «Молодость» в парке «Айвазовское» в Партените Александр Полегенько © ИА REGNUM